(Lien direct) DECAYING PURITY (Brutal Death Metal, Turquie) a dévoilé un deuxième extrait de son prochain album intitulé Mass Extinction Of The Providential Ones. Découvrez ci-dessous le titre "Storms Of Chaos". Sortie prévue dans le courant du mois via Sevared Records :



01. Darkness Falling Down Through The Skies (YouTube)

02. Streams Of Fire and Blood

03. Exhuming Ancient Species

04. Storms Of Chaos

05. The Depths Of Mass Graves

06. Summoning The Creatures Of Doom

07. The Vicious Circle Of Punishment

08. Eternal Wish Of Death

09. Arrival Of The Merciless Destroyer



Mass Extinction of the Providential Ones by Decaying Purity