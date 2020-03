»

(Lien direct) MEKONG DELTA (Techno-Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album Tales Of A Future Past le 20 avril via Butler Records. En attendrant un premier extrait est disponible ci-dessous. Voici également le tracklisting :



1. Landscape 1 - Into The Void

2. Mental Entropy

3. A Colony Of Liar Men

4. Landscape 2 - Waste Land

5. Mindeater

6. The Hollow Men

7. Landscape 3 - Inharent

8. When All Hope Is Gone

9. A Farewell To Eternity

10. Landscape 4 - Pleasant Ground