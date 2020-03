»

(Lien direct) EVOKER (Blackened Death Metal, Australie) sortira son premier EP Evil Torment le 29 mai via Blood Harvest Records. Du son sur Bandcamp. Tracklist :



1. From The Depths

2. Old Evil

3. Shackled To The Grave

4. Exhumation Of The Damned

5. Sacrilicious Lust

6. Parasomanic