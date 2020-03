»

(Lien direct) CENTINEX (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Death In Pieces qui sortira le 29 mai via Agonia Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Only Death Remains

2. Derelict Souls

3. God Ends Here

4. Tomb Of The Dead

5. Human Torch

6. Pieces

7. Cautarized

8. Beyond The Dark

9. Sacrifice

10. Skin Turning Grey

11. Break Your Debris *