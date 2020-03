»

(Lien direct) OBLIVION GATE (Black/Doom, Finlande) a mis en ligne ici le titre "Give Me the Gun" extrait de son premier longue-durée Wisdom of the Grave à venir le 16 avril sur ATMF. Tracklist :



1. Morphine

2. Wisdom of the Grave

3. Give Me the Gun

4. A Strange Thing to Say

5. Lesser Key of Solomon

6. In The Fields where I Lay