(Lien direct) FIREWIND (Heavy/Power, Grèce) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album éponyme qui sortira courant mai via AFM Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Welcome To The Empire

2. Devour

3. Rising Fire

4. Break Away

5. Orbitual Sunrise

6. Longing To Know You

7. Perfect Stranger

8. Overdrive

9. All My Life

10. Space Cowboy

11. Kill The Pain