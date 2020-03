»

(Lien direct) ROTTING CHRIST (Rotting Christ) vous intéresse de près ou de loin ?

Alors allez vite vous procurer la première publication des Editions des Flammes Noires : "Non Serviam, l'histoire officielle de Rotting Christ".

Un livre de près de 300 pages qui suit toute l'histoire de ce groupe culte, avec de nombreuses confidences apportées par les frères Tolis. De nombreux témoignages permettent d'en savoir plus sur le groupe en lui-même mais également sur la scène black metal (et plus) depuis ses débuts.



Allez acheter le livre ici :

[url=]https://edt-flammes-noires.com/produit/non-serviam-lhistoire-officielle-de-rotting-christ/[/url]