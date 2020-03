»

(Lien direct) HAIL SPIRIT NOIR (Black Psychédélique, Grèce) a dévoilé le tracklisting et un teaser de son nouvel album Eden In Reverse qui sortira le 19 juin via Agonia Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Darwinian Beasts

2. Incense Swirls

3. Alien Lip Reading

4. Crossroads (feat. Lars Nedland de BORKNAGAR)

5. The Devil’s Blind Spot

6. The First Ape On New Earth

7. Automata 1980