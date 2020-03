»

(Lien direct) NÔIDVA (Black Metal, Finlande) sortira son premier EP Windseller le 11 avril via Purity Through Fire. Tracklist :



1. Windseller

2. Followers of the North Star

3. Häilän Joiku

4. Into Polar Nights

5. Eclipsed by Goahti's Blood

6. Vindictive Old Ones