(Lien direct) MYRATH (Progressive Folk Metal, Tunisie) sortira finalement son album live intitulé Live In Carthage le 17 avril via Ear Music. Le tracklisting et un extrait s'écoutent ci-dessous :



1. Believer (feat. Don Airey)

2. Asl

3. Born To Survive

4. Storm Of Lies

5. Dance

6. Wide Shut

7. Merciless Times

8. Get Your Freedom Back

9. Endure The Silence

10. Nobody’s Lives

11. Duat

12. The Unburnt

13. Sour Sigh

14. Tales Of The Sands

15. Madness

16. Believer

17. No Holding Back

18. Drum Solo

19. Beyond The Stars

20. Outro