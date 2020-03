»

(Lien direct) DECAYING (Death Metal, Finlande) sortira son nouvel album Shells will Fall le 8 mai sur F.D.A. Records. Tracklist :



01. Shells will Fall

02. Into the Straits

03. Break the Stalemate

04. Frontier

05. Scattered Remains

06. Carnage

07. Submerged

08. No Return