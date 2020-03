»

(Lien direct) PARALYSIS (Thrash/Crossover, USA) aura pour titre Mob Justice et sortira le 29 mai en autoproduction. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Oblivious" :



01. Mob Justice

02. Master Manipulator

03. Oblivious

04. Tombstone

05. Onward To Slaughter

06. Nihilist

07. Cut Short

08. Yet I Stay

09. Vessel Of Behavior

10. Had Enough