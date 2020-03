»

(Lien direct) BEDSORE (Death Metal Progressif, Italie) vient de signer sur 20 Buck Spin Records pour la sortie de son premier album prévue cette année. Ci-dessous le communiqué officiel du label ainsi que deux titres tirés de la démo éponyme parue en 2018 :



20 BUCK SPIN RECORDS a écrit : But life goes on... Today 20 Buck Spin announces the signing of Italian retro-futurists Bedsore. While the name might conjure an impression of goregrinding madness, the Death Metal of Bedsore is in fact wildly imaginative, dark and forward-thinking. The Italians have always put their own fantastically weird spin on metal's various sub-genres and with Bedsore it's no different. More details to come later, but for now expect a kaleidoscopic debut album of mind-bending mystery.



Bedsore by Bedsore