»

(Lien direct) KARLOFF (Blackened Metal/Punk, Allemagne) a publié le titre "Bastard of the Night" issu de son premier EP Raw Nights à paraître le 24 avril sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. No Friends

2. I Like Blood

3. Faces of Doom

4. Kill the Masters

5. Bastard of the Night

6. Fright Fever

7. Destroy the Future

8. Tonight or Never