(Lien direct) MORKETIDA (Black Metal, Finlande) sortira un nouvel EP intitulé Traveler of the Untouched Voids le 24 avril via Werewolf Records. Du son ici. Tracklist :



1. Descent of Purple Mist

2. Upon the Aged Heavens

3. Traveler of the Untouched Voids

4. Unsilent Storms in the North Abyss [Immortal cover]