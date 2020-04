Les news du 6 Avril 2020 News Les news du 6 Avril 2020 Wintereve » (Lien direct) WINTEREVE (Gothic/Doom, France) a publié un premier extrait de son nouvel album October Dark qui vient d'être finalisé par Dan Swanö au studio Unisound. Une lyric video du morceau titre est visible ci-dessous.





Nyrst - Cancerbero

