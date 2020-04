»

(Lien direct) TORREFY (Thrash Metal, Canada) sortira son nouvel opus Life is Bad le 1er juillet en auto-production. Tracklist :



1. Sarcophony

2. Eye of the Swarm

3. Outrun By Wolves

4. GFYD

5. Arborequiem

6. The Thin Line

7. Cells

8. Torrn Apart By Machinery

9. Plague of Empires