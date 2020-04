»

(Lien direct) TYRANT (Heavy Metal, USA) propose sur Bandcamp un extrait de son album comeback Hereafter prévu pour le 15 mai sur Shadow Kingdom Records. Tracklist :



1. Tyrant's Revelation

2. Dancing on Graves

3. The Darkness Comes

4. Fire Burns

5. Hereafter

6. Pieces of Mine

7. Until the Day

8. When the Sky Falls

9. Bucolic

10. Beacon the Light

11. From the Tower