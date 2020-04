»

(Lien direct) CRO-MAGS (Hardcore, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album In The Beginning qui sortira le 19 juin via Arising Empire. L'ensemble se découvre ici :



1. We Gotta Know

2. Down But Not Out

3. World Peace

4. Show You No Mercy

5. No One’s Victim

6. Steal My Crown

7. These Streets

8. Street Justice

9. Death Camps

10. Don’t Talk About It

11. Hard Times

12. Apocalypse Now