(Lien direct) MORTIS MUTILATI (Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album The Fate Of Flight 800 qui sortira en autoproduction le 11 septembre prochain. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Road To Nowhere

2. Flames Behind You

3. Deathcrown

4. The Fate Of Flight 800

5. The Smoke Of Your Corpse

6. Vultures Of Steel

7. Rising Souls

8. Ashes