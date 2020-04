»

(Lien direct) VIOLENT HAMMER (Death Metal, Finlande) intitulé Riders Of The Wasteland sortira le 29 mai sur Hell's Headbangers Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "(Trapped) In Depths" :



01. Death Squad

02. Annihilation (Victims Of Bomb Raid)

03. Wasted Through Life

04. Screams Of Agony

05. Riders Of The Wasteland

06. (Trapped) In Depths

07. House Of Beria

08. Bratva

09. Prophet Of Darkness



Riders of the Wasteland by VIOLENT HAMMER