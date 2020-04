»

(Lien direct) HAIL SPIRIT NOIR (Progressive Psychedelic Rock/Black Metal, Grèce) a dévoilé le titre "The First Ape On New Earth" tiré de son nouvel opus Eden In Reverse à venir le 19 juin sur Agonia Records. Les détails :



1. Darwinian Beasts

2. Incense Swirls

3. Alien Lip Reading

4. Crossroads

5. The Devil's Blind Spot

6. The First Ape on New Earth

7. Automata 1980

8. Incense Swirls (Synthwave Remix)*

9. Ever-shifting Tunnels (Bonus)*



*Digipak CD exclusive tracks



Formats:

- Jewelcase CD.

- Digipack CD.

- Gatefold black LP.

- Gatefold white / grey marble LP.

- Gatefold clear LP with blue, silver and yellow splatter.

- T-shirt.

- Digital.