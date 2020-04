»

(Lien direct) DRACONIAN (Doom gothique, Suède) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Under A Godless Veil qui sortira le 30 octobre via Napalm Records. Un premier extrait sera mis en ligne prochainement...



1. Sorrow Of Sophia

2. The Sacrificial Flame

3. Lustrous Heart

4. Sleepwalkers

5. Moon Over Sabaoth

6. Burial Fields

7. The Sethian

8. Claw Marks On The Throne

9. Night Visitor

10. Ascend Into Darkness