(Lien direct) LANTERN (Death Metal, Finlande) fera son retour le 24 juin toujours via Dark Descent avec son troisième album intitulé Dimensions. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le morceau "Strange Nebula" :



01. Strange Nebula

02. Beings

03. Portraits

04. Cauldron Of Souls

05. Shrine Of Revelation

06. Monolithic Abyssal Dimensions



