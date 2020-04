Les news du 28 Avril 2020 News Les news du 28 Avril 2020 Evilfeast - Uuntar » (Lien direct) EVILFEAST (Black Metal, Pologne) et UUNTAR (Black Metal, Pays-Bas) sortiront le 30 avril un split CD intitulé Odes To Lands Of Past Traditions (une version LP est prévue pour plus tard). Celui-ci sera disponible via New Era Productions.

