»

(Lien direct) CAULDRON BLACK RAM (Black/Death, Australie) intitulé Slaver se dévoile aujourd'hui à travers un deuxième extrait à découvrir ci-dessous :



01. Flame

02. Smoke Pours From The Orifices Of The Crematory Idol

03. Stones Break Bones

04. Graves Awaiting Corpses

05. His Appearance

06. Whore To War (Bandcamp)

07. Temples To Death

08. Slaver

09. The Pit

10. His Exultance



Slaver by Cauldron Black Ram