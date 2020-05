»

(Lien direct) ICE WAR (Heavy/Speed, Canada) a signé sur Fighter Records pour la sortie de son nouvel album Defender, Destroyer le 16 juin. Tracklist :



01. Power From Within

02. Defender, Destroyer

03. Soldiers of Frost

04. Rising From the Tomb

05. Mountains of Skulls

06. Crucified in Fire

07. Demonoid

08. Skull and Crossbones

09. Running Out of Time

10. Breakaway