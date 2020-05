»

(Lien direct) DESTRUCTION (Thrash, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album live Born To Thrash – Live In Germany qui sortira le 17 juillet via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion