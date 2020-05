»

(Lien direct) FALCONER (Power Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album From A Dying Ember qui sortira le 26 juin via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Kings And Queens

2. Desert Dreams

3. Redeem And Repent

4. Bland Sump Och Dy

5. Fool's Crusade

6. Garnets And A Gilded Rose

7. In Regal Attire

8. Rejoice The Adorned

9. Testify

10. Thrust The Dagger Deep

11. Rapture

12. The Cauldron (Digipak Bonus Track)

13. Portals Of Light (Acoustic Version - Digipak Bonus Track)

14. Long Gone By (Acoustic Version - Digipak Bonus Track)