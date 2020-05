»

(Lien direct) TEMPLE NIGHTSIDE (Black/Death, Australie) sortira son nouvel album Pillars of Damnation le 7 août sur Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Contagion of Heresy

2. Death Eucharist

3. Morose Triumphalis

4. The Carrion Veil

5. Wreathed in Agony

6. Blood Cathedral

7. In Absentia

8. Damnation