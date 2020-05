»

(Lien direct) Deadspeak, ABRAMELIN (Death Metal, Australie) a récemment sorti son nouvel album intitulé Never Enough Snuff. Ce dernier est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Never Enough Snuff

02. Knife-Play

03. Full Gore Whore

04. Moon Dogs

05. The Peeler

06. Horror-zontal

07. Play With Your Prey

08. Sparagmos

09. A Head Fuck

10. Pleasures (2019)



Never Enough Snuff by Abramelin