(Lien direct) CRYPTWORM (Death Metal, Angleterre) sortira son EP Reeking Gunk Abhorrence le 20 juin via Me Saco Un Ojo Ojo Records (Pulverised Records poua la version CD). Du son sur Bandcamp. Tracklist :



1. Festering Maggot Infestation

2. Reeking Gunk Abhorrence

3. Self-Dismemberment

4. Cesspool of Perpetual Decay