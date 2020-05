»

(Lien direct) GLOOM (Black Metal, Finlande) a posté le titre "Rider of the Last Light" extrait de son premier longue-durée du même nom prévu le 26 juin sur Spread Evil Productions. Tracklist :



1. Bleed

2. Iron Claws of Black Metal

3. Fuck Your Faith

4. Deep in the Ground

5. No Mercy After Sunset

6. Murder Yourself

7. By Your Own Hands

8. Rider of the Last Light