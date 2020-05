»

(Lien direct) DEAD CARNAGE (Death Metal, République Tchèque) sortira son nouvel album From Hell For Hate le 25 juin sur Immortal Souls Productions. Tracklist :



1. Edges Of Manipulation

2. Devastation

3. Caged Brutality

4. My Blood Is Black

5. Gods Lobotomy

6. CHapel Of Decay

7. From Dust

8. First Kill Last Kill

9. Eternal Void [Hierophant cover]