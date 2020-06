»

(Lien direct) DETHEROUS (Death/Thrash Old-School, Canada) et STENCH OF DEATH (Death Metal, Canada) ont dévoilé chacun un extrait de leur Split qui sortira le 10 juin en autoproduction. L'ensemble se découvre ci-dessous avec le tracklisting :



1. Detherous - The Saw (ft Chris Monroy of Skeletal Remains)

2. Detherous - Make Them Die Slowly

3. Detherous -Troops Of Doom (Sepultura cover)

4. Stench Of Death - Grotesque Procession

5. Stench Of Death - Endless Chambers, Ageless Crypts

6. Stench Of Death - Twisted Mass Of Burnt Decay (Autopsy Cover)



Stench Of Deth by Detherous