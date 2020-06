Les news du 4 Juin 2020 News Les news du 4 Juin 2020 Laetitia in Holocaust - Heathen Beast - Ice War » (Lien direct) LAETITIA IN HOLOCAUST (Black Metal, Italie) a publié une vidéo pour le morceau "Dissolution in Black Pastures" extrait de son nouvel opus Heritage prévu le 10 juillet chez Niflhel Records.





» (Lien direct) HEATHEN BEAST (Black/Grind, Inde) a mis en ligne une nouvelle vidéo pour le titre "Fuckk NPR & NRC" figurant sur son premier full-length The Revolution Will Not Be Televised But It Will Be Heard à paraître le 21 juin en auto-production. Tracklist :



01. Fuck C.A.A

02. Fuck N.P.R & N.R.C

03. Fuck Modi-Shah

04. Fuck The B.J.P

05. Fuck Your Self Proclaimed Godmen

06. Fuck Your Police Brutality

07. Fuck The R.S.S

08. Fuck You Godi Media

09. Fuck Your Whatsapp University

10. Fuck Your Hindu Rashtra

11. Fuck The Economy (Modi Already Has)

12. Fuck The Congress





» (Lien direct) ICE WAR (Heavy/Speed, Canada) a mis en ligne une "lyric vidéo" pour le morceau "Soldiers of Frost" tiré de son nouvel album Defender, Destroyer à venir le 21 juillet sur Fighter Records. Tracklist :



01. Power From Within

02. Defender, Destroyer

03. Soldiers of Frost

04. Rising From the Tomb

05. Mountains of Skulls

06. Crucified in Fire

07. Demonoid

08. Skull and Crossbones

09. Running Out of Time

10. Breakaway





VOIR AUSSI Les news du 3 Juin 2020

Paysage D'Hiver - Make Them Suffer - Sickening Horror

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Sepultura

Quadra

2020 - Nuclear Blast Records

GROUPES DU JOUR Laetitia in Holocaust

Black Metal - 2001 - Italie