(Lien direct) SEROCS (Brutal Death Technique, Mexique/France/Canada) a mis en ligne le titre "The Temple of Knowledge" extrait de son nouvel EP Vore à venir le 26 juin sur Everlasting Spew Records. Tracklist :



01. Anthropic

02. Building a Shrine Upon Vanishing Sands

03. Shallow Vaults

04. The Temple of Knowledge

05. To Self Devour

06. Nihilus (2011 Demo)

07. Anthropic (2011 Demo)