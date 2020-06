»

(Lien direct) TSJUDER (Black Metal, Norvège) vient d'annoncer le départ de son batteur historique Antichristian, tout en confirmant l'enregistrement d'un nouvel album cette année. Le communiqué se lit ici :



Tsjuder legions!



We have been silent for a while. But fear not! We have been working intensively with our next album, which we will start recording this year. More news about this will follow soon!



Furthermore, Tsjuder and Anti-Christian have parted ways. Anti-Christian has handled the drums in Tsjuder excellently for 20 years and we wish him all the best for the future.



Nag & Draugluin