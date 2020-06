Les news du 9 Juin 2020 News Les news du 9 Juin 2020 Gaerea - Unborn Suffer » (Lien direct) GAEREA (Black Metal Puissant, Portugal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Limbo qui sortira le 24 juillet via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ici :



1. To Ain

2. Null

3. Glare

4. Conspiranoia

5. Urge

6. Mare





» (Lien direct) Commit(ment To) Suicide, le nouvel album de UNBORN SUFFER (Death/Grind, Pologne) sortira le 26 juin sur Selfmadegod Records. En voici un premier extrait avec la lyric video de "Degradation Of Evolution" :



01. God's Blood

02. Cardboard Box

03. Commit(Ment To) Suicide

04. No One Will Know

05. We The Worst

06. Solutions

07. Whole World Gone Insane

08. Obliteration Of Faith

09. Degradation Of Evolution

10. Brain Itch

11. Point Zero

12. Pathological Salvation

13. Post Abortum Pt 4

14. A-82

15. Your Thoughts - Your Self Annihilation

16. Pierdole Was

17. Partum Creaturae

18. Pyg

19. No Justification

20. Vision Of Death

21. All Living Kills

22. Blast Until I Die

23. Castrated Consciousness

24. Failed Attempt

25. Abandon Rate

26. No Future (Bonus Track)

27. Human Flesh (Bonus Track)





Watertank - Terminal Nation - Tsjuder - Heresiarch - Antediluvian - Wardruna

