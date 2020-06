»

(Lien direct) THE LIGHTBRINGER (Melodic Power/Black Metal, Québec) a dévoilé le titre "Enchantment" issu de son prochain EP From The Void To Existence prévu le 17 juillet en auto-production. Tracklist :



01. From The Void

02. The First Flickers Of Thought

03. Sparks Of Will

04. The Awakening

05. Desecration Of The Void

06. The Seal Of Annihilation

07. Enchantment

08.Crystallization

09. To Existence

10. Caravansary (Kitaro cover)