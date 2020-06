»

(Lien direct) HERUKA (Symphonic Black Metal, Italie) a dévoilé le morceau "The Eleventh Rule figurant sur son nouvel album No Sun Dared Pass Our Windows qui sort le 15 juin sur Rude Awakening Records. Tracklist :



1. Time Collapse

2. No Sun Dared Pass Our Windows

3. Walking Dead Syndrome

4. The Eleventh Rule

5. White Coats Don’t Understand

6. Unreal Consciousness

7. The United States Of Insanity

8. Two Heads, One Brain

9. Twisted Into Form

10. Let No One Be Saved