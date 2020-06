»

(Lien direct) MALUS VOTUM (Black Metal, USA) sortira son premier full-length Tradition le 6 novembre sur Lunar Apparitions. Tracklist :



1. The Feast on the Mountain [9:25]

2. Prince of the Culling Tide [10:14]

3. Ritual of Cessation of Forms [5:59]

4. Wolf Age [7:31]