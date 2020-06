»

UERBEROS (Death Metal, Pologne) sortira son nouvel album Stand Over Your Grave le 6 juillet chez Godz Ov War Productions. Tracklist :



1. Levitation

2. Ruthless Execution

3. Beautiful Crimson of Your Blood

4. Human Carcass

5. Putrescine

6. Flaming Darkness

7. Stand Over Your Grave

8. To Make You Suffer!

9. Emperor