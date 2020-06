»

(Lien direct) CARDIAC ARREST (Death Metal, USA) propose en écoute le morceau "Eradicate the Masses". Celui-ci figurera sur le nouveau disque The Day That Death Prevailed prévu le 17 juillet chez Memento Mori. Tracklist :



1. Thrive on the Fear

2. Naegleric Outbreak

3. Birth of Hideki

4. Plague Ridden Destiny

5. A Call for Violence

6. Eradicate the Masses

7. Endless Dread

8. Sodomite

9. Up from Oblivion