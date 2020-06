»

(Lien direct) BASTARD PRIEST (Death Metal, Suède) sortira le 24 juillet via Electric Assault Records (LP) et Chaos Records (CD), un nouveau EP intitulé Vengeance.... Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Eyes Of The Possessed" :



01. Eyes Of The Possessed

02. March Into obliteration

03. Vengeance Of The damned

04. Into The Endless Dark



Vengeance... by Bastard Priest