»

(Lien direct) HEATHEN (Thrash/Heavy, USA) sortira son nouvel album intitule Empire Of The Blind via Nuclear Blast Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec la lyric video de "The Blight" :



01. The Rotting Sphere

02. The Blight

03. Empire Of The Blind

04. Dead And Gone

05. Sun In My Hand

06. Blood To Be Let

07. In Black

08. Shrine Of Apathy

09. Devour

10. A Fine Red Mist

11. The Gods Divide

12. Monument To Ruin