(Lien direct) Vengeance...., le nouveau EP de BASTARD PRIEST (Death Metal, Suède) sortira le 24 juillet prochain via Electric Assault Records (LP) et Chaos Records (CD). Après "Eyes Of The Possessed", découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le titre "March Into obliteration" :



01. Eyes Of The Possessed (Bandcamp)

02. March Into obliteration

03. Vengeance Of The damned

04. Into The Endless Dark



Vengeance... by Bastard Priest