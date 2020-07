»

(Lien direct) Set Forever On Me, le nouvel album de HATEFUL (Death Metal, Italie) sortira le 25 septembre sur Transcending Obscurity Records. Découvrez-ci dessous un deuxième extrait avec le titre "Phosphenes" :



01. On the Brink of the Ravine

02. Oxygen Catastrophe (YouTube)

03. Phosphenes

04. The Irretrievable Dissolution Process on the Shores of Time

05. Will-Crushing Wheel

06. Caldera

07. Time Flows Differently

08. Our Gold Shined in Vain

09. The Nihil Truth

10. River's Breath

11. The Proof



Set Forever On Me (Technical Death Metal) by HATEFUL (Italy)