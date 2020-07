»

(Lien direct) KEYS OF ORTHANC (Black Metal Epique, Canada) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Unfinished Conquests qui sortira le 24 juillet via Naturmacht Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Lonely Warrior In The Ruins Of Time

2. Never Forgotten Heroes Of The Ages

3. Glorious Battle & The Good Old Days…

4. The Dragon’s Lair

5. One Last Hunt