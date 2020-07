»

(Lien direct) THE LIGHTBRINGER (Melodic Power/Black Metal, Canada) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "To Existence" extrait de son nouvel EP From The Void To Existence à venir le 17 juillet. Tracklist :



1. From the Void

2. The First Flickers of Thought

3. Sparks of Will

4. The Awakening

5. Desecration of the Void

6. The Seal of Annihilation

7. Enchantment

8. Crystallization

9. To Existence

10. Caravansary (Kitaro cover)